Prenez soin de vous. Trouvez votre chemin

Ecoutez votre intuition. Voilà mon dernier conseil avant la pause estivale. Parmi toutes les solutions polymorphes proposées tout au long de cette saison, allez vers celle qui vous attire. Chacun son chemin. Faites-vous confiance et prenez votre temps. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup dans votre vie.

Changer de regard

Si je n'avais qu'un seul conseil à garder, ce serait sans hésiter celui de Martin Seligman, le père de la psychologie positive. Chaque soir, avant de vous endormir, vous repensez à votre journée, et vous visualisez trois moments agréables, qui vous ont fait du bien. Au début, vous allez sans doute devoir vous forcer, parce qu'on a tous, surtout en France, tendance à voir le verre à moitié vide, plutôt qu'à moitié plein. Mais avec un peu d'entraînement, vous allez réussir à changer votre regard sur votre vie. C'est simple, mais terriblement efficace !

Bienveillance et empathie

Et si je ne devais retenir qu'un enseignement de cette saison, c'est que prendre soin de soi n'a rien d'égoïste. Au contraire. Être doux et bienveillant avec soi-même permet une empathie et une meilleure écoute des autres, ce qui vous amène naturellement vers une meilleure compréhension du monde et l'envie d'y trouver votre mission. Avec les changements climatiques et sociétaux à venir, on a donc tous à y gagner. Et ça tombe bien, là, vous n'avez besoin que de vous-même pour commencer à agir...