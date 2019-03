Prenez soin de vous. Trouvez le yoga qu'il vous faut

Une personne pratiquant le yoga à Bhopal (Inde). (SANJEEV GUPTA / EPA)

Les nouvelles formes de yoga sont à l'honneur au Studio zen du salon Body Fitness qui se tient jusqu au dimanche 17 mars, Porte de Versailles à Paris. Yogalates, Power Flow Yoga, YogaN'Move, WarriorsYoga... Tous sont à essayer.



J'ai voulu savoir ce qui se cachait derrière ces anglicismes quasi barbares. J'ai donc enfilé mon collant et déroulé mon tapis dans le cours d'Aria Crescendo. Ancienne danseuse du Crazy Horse, chanteuse, prof de yoga à la Star Académie sur TF1, elle a créé sa propre méthode il y a trois ans, le WarriorsYoga, un mix de plusieurs pratiques traditionnelles.

Au programme : des postures inversées

La séance débute par un échauffement classique avec plusieurs salutations au soleil, un des enchaînements de base du yoga. Ça se complique avec les postures debout, dont beaucoup exigent de garder l'équilibre pendant cinq respirations. Pas question de souffler par la bouche. Aria explique comment respirer avec la gorge. C'est la fameuse respiration Ujayi, typique du yoga pour garder l'énergie à l'intérieur du corps. Tout le monde transpire déjà à grosses gouttes. Mais le plus dur reste à venir avec les postures inversées. Pas question de reculer, je me retrouve tête en bas, sur les avant bras, les pieds en l'air. Oubliés les soucis du quotidien, vous vivez à fond le moment présent.

Vient enfin le moment bénit de la relaxation. Aria prend son ukulélé pour chanter des mantras. Elle sort d'ailleurs un album le 22 mars, Shiva, et donne deux cours samedi et dimanche au salon bodyfitness.

Autre forme de yoga

Si vous cherchez un yoga plus doux, direction le cours de Clotilde Swartley, professeure et formatrice, qui enseigne le YogaN'Move. Un mix là aussi entre des formes ancestrales de yoga indien et des formes plus modernes inventées aux États-Unis. "Move" parce qu’on fait bouger le corps et surtout les énergies. Moins acrobatique que le warrior, l’idée est d’être à l’écoute de nos sensations après chaque posture, pour se recentrer. C’est d’ailleurs la base de tous les yogas : la maîtrise de l’esprit à travers la maîtrise du corps. Le yoga muscle, en profondeur, d’où sa présence évidente au salon du fitness, se réjouit Clotilde Wsartley, qui voit dans ces nouvelles formes autant de portes d’entrée pour de nouveaux pratiquants.



À vous maintenant de trouver le yoga qui vous parle. Le conseil d'Aria Crescendo : trouvez votre cours selon l'énergie du professeur, plutôt que selon la méthode.