Prenez soin de vous. Préservons la planète.

Un potager en permaculture au Bois de Vincennes (Val-de-Marne) (MAXPPP)

Prenez soin de la planète. C'est le message de Cyril Dion. Le réalisateur de Demain, un documentaire montrant des solutions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Deux ans après, il revient avec un deuxième film Après Demain, où il met en valeur les initiatives de citoyens comme vous et moi, qui ont décidé d'agir après avoir vu Demain.

On y retrouve une salariée de La Poste qui a initié la culture de potagers sur les toits plats des centres de tri postaux, ou encore une agricultrice qui a décidé d’arrêter l’élevage intensif de vaches pour se mettre à la permaculture, qui est la reproduction des mécanismes de la nature pour aller vers un maximum de productivité, mais sans engrais, sans pesticides, et sans apports pétrochimiques. Et plus largement, c'est une façon de réorganiser les éco-systèmes humains et de trouver un autre modèle de société.

Cyril Dion en dresse les contours dans son Petit manuel de résistance contemporaine, publié en mai dernier chez Acte Sud. Résister à ce modèle de société qui nous emmène vers l'extinction de notre espèce. Résister à cette idée qu'il faut gagner toujours plus d'argent, posséder toujours plus pour être heureux. Et être capable de se raconter une autre histoire de l'avenir. Être heureux, c'est découvrir qui on est, trouver un sens à notre vie, développer nos qualités, nos talents, à la fois pour nous épanouir personnellement mais aussi pour être utile aux autres.

Comment changer concrètement notre manière de vivre ?

Manger moins de viande et moins de produits d'origine animale. Consommer moins d'énergie. Consommer mieux et durable. En finir avec la culture du jetable. Et pour être totalement aligné, faire un métier qui participe à la construction du monde dans lequel on a envie de vivre. Certains d'entre vous commenceront peut-être par aller manifester pour le climat samedi 13 octobre. Près d'une soixantaine de mobilisations citoyennes sont prévues notamment à Paris. Cyril Dion sera présent. Avant d'assister à la projection de son nouveau film Après Demain au Festival Atmosphère à Courbevoie.