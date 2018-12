Prenez soin de vous. Préservez votre microbiote

Illustration d'une coupe d'un intestin. (BSIP / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL)

Prenez soin de vous, prenez soin de votre microbiote. La flore intestinale, si vous préférez. Ces milliards de bactéries, virus, et autres champignons qui pullulent dans notre intestin, sont indispensables à la digestion, mais pas seulement : ces dix dernières années, les scientifiques ont découvert que le microbiote communique avec les autres organes du corps via son propre système nerveux, d’où son nom de deuxième cerveau. Les recherches ont aussi montré qu'il agissait sur le système immunitaire et sur notre comportement.

Nourrissez votre microbiote

Le microbiote joue donc un rôle clé dans notre bien-être. D’où l’importance d’en prendre soin, en lui donnant ce qu'il aime à manger, c'est-à-dire des fibres : des fruits et des légumes. Il faut environ 30 grammes de fibres par jour pour nourrir son microbiote. Vous les trouvez aussi dans le pain complet, les lentilles ou tous les plats fermentés, comme la choucroute et la bière. Ça, c'est ce que les bactéries aiment manger, mais vous pouvez aussi manger directement des bactéries : en consommant des yaourts. Avec cette alimentation équilibrée, normalement, pas besoin de prendre des probiotiques ou des prébiotiques en complément sous forme de gélules.

Attention aux antibiotiques

Si vous devez prendre des antibiotiques, demandez à votre médecin un antibiotique à spectre réduit, pour ne tuer que les bactéries qui vous rendent malade. Sur les milliards qui nous entourent, seules 5% sont mauvaises pour l’homme. Nous sommes davantage en contact avec de bonnes que de mauvaises bactéries au quotidien, d’où ce conseil de ne pas avoir une hygiène trop zélée.

Tout nettoyer à l’eau de javel n’est pas une bonne idée, car une trop grande réduction de la biodiversité bactérienne est néfaste pour votre microbiote. Il faut donc apprendre à nettoyer de manière juste et mesurée. C’est vrai en particulier pour l’environnement des enfants en bas âge, car le microbiote s’installe dans les trois premières années de la vie.

C’est ce que vous pourrez découvrir en allant visiter la nouvelle exposition sur le microbiote à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris jusqu’au 4 août, en partenariat avec franceinfo et d’après Le charme discret de l’intestin, le best-seller de Jil et Giulia Enders, vendu à plus d’un million d’exemplaires depuis 2015.