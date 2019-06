Prenez soin de vous. Participez au défi "Rien de neuf"

Un dépot-vente où on peut acheter du mobilier d'occasion à Lens (Pas-de-Calais). (MAXPPP)

Le défi Rien de neuf a été lancé en 2018 par l'association Zéro Waste France qui oeuvre pour le zéro déchet et le zéro gaspillage. Plus de 14 000 personnes partagent aujourd'hui leur expérience via le groupe Facebook Rien de neuf. Et la journaliste Emmanuelle Vibert vient de publier aux éditions La rue de l'échiquier, un guide pratique des alternatives, pour tout ceux qui veulent acheter autrement leurs vétements, l'électroménager, le matériel pour les enfants, les meubles et la déco... Une prise de conscience existe déjà et la prochaine selon elle, c'est tout ce qui touche au high-tech : smartphones et écrans en tout genre.

Depuis les premiers téléphones intelligents en 2007, plus de sept milliards d'appareils ont été fabriqués. Plus que le nombre d'humains sur Terre ! Et notre nouvelle addiction a un impact écologique énorme : déforestation, pollution, consommation d'énergie, épuisement des ressources. Sans compter les déchets générés : entre 500 mille et près d'1,5 million de tonnes exportés vers l'Afrique et l'Asie. 600 conteneurs arrivent ainsi chaque mois au Ghana. Mais certains pays refusent maintenant de les traiter et les renvoient dans leur pays d'origine. Nous pouvons agir à notre échelle, d'abord en résistant à la tentation. Les plus de 60 ans changent de téléphone tous les 36 mois, contre 10 mois pour les 12/17 ans. Êtes-vous vraiment obligés d'avoir le dernier modèle dernier cri ? Prenez soin aussi de votre smartphone. Evitez de continuer à charger la batterie quand elle est pleine et à l'inverse de la laisser se décharger complètement.

C'est valable aussi pour les ordinateurs

Optez d'ailleurs pour les logiciels libres, via l'association Framasoft ou Naga, qui vous aide à passer sous Linux en deux heures de formation à Nantes. Réparez les. Même si batterie et vis sont scellés aux autres composants, il existe de nombreux tutos sur internet et des ateliers comme les Repair Cafés ou l'atelier Soudé à Lyon.

Achetez d'occasion des smartphones et ordinateurs reconditionnés, moins chers et vendus avec une garantie. C'est bon pour la planète et pour nous aussi. Remettre en cause notre société de consommation, c'est d'abord faire des économies. C'est aussi sortir de la frustration de ne pas savoir comment agir. Le livre d'Emmanuelle Vibert est un condensé d'astuces pour mener des actions cohérentes en phase avec vos valeurs. Et ne vous contentez pas de petits gestes individuels, faites les connaître, diffusez-les, pour passer une action collective.