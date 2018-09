Prenez soin de vous. Oubliez les tomates, mettez de l'automne dans votre assiette

Une maraichère vend ses légumes sur le marché de Saumur (Val-de-Loire). (MAXPPP)

Prenez soin de vous, mangez de saison. Quel meilleur ambassadeur que le chef triplement étoilé de L'Arpège à Paris, Alain Passard, pour nous vanter les mérites des fruits et légumes de saison, lui qui a banni la viande de ses cuisines dès 2001 et a créé trois jardins potagers en région pour pouvoir choisir à la source ses ingrédients. Voilà ce qu'il y trouve en ce moment. Alain Passard : "Il nous reste des tomates, des poivrons, des aubergines, des courgettes, des concombres, des melons... mais on voit aussi le céleri rave qui commence à pointer le bout de son nez, les premières petites betteraves, le poireau d'automne et on va s'approcher du racinaire vers la cuisine de soupe."

Du bon sens, de bons produits

Il faut manger de saison. C'est le message que martèle Alain Passard et qu'il applique dans son restaurant. Pour l'environnement, pour ne pas importer des fruits ou des légumes cultivés à l'autre bout de la planète. Mais aussi pour notre santé. Parce que la nature est bien faite et qu'elle nous donne de quoi nous nourrir en fonction de nos besoins, selon les conditions climatiques. On oublie donc la tomate qui ne sera bientôt plus de saison, jusqu'à l'été prochain.

Comment être sûr d'acheter des fruits et des légumes de saison ? Avec un peu de bon sens. Les tomates comme les fraises en plein hiver ne viennent pas, a priori, du jardin d'à côté. Pour en être sûr, Alain Passard vous conseille de remplir votre panier chez un maraîcher. Sur les marchés, vous en trouvez qui vendent directement leur production locale. Et n'ayez pas peur des légumes tachés et biscornus, ce sont souvent les meilleurs.

Une fois que l'on a son panier rempli de fruits et légumes de saison, on se met en cuisine. Cela peut être tout simple. Rangez votre pain-beurre-confiture. Et faites-vous un carpaccio céleri rave-poire, avec des brisures de noix fraîche, fleur de sel et un trait d'huile de noisette. Une recette d'Alain Passard, rien que pour franceinfo. Le chef l'assure, avec ça, "vous avez la pêche toute la journée", sans que ce soit forcément hors de prix. Et c'est vraiment meilleur pour la santé.