Prenez soin de vous. Ne confondez pas lait animal et lait végétal

Un verre de lait. Animal ou végétal ? (MYCHELE DANIAU / AFP)

Les traditionnels chocolat chaud et café au lait vont-ils disparaître de la table du petit-déjeuner ? Vont-ils être remplacés par des laits d'amande ou de soja ? Les industriels de la filière lait s'inquiètent. La consommation des Français a baissé de 3% sur un an en 2018.

Précision sémantique

Le lait est forcément d'origine animale, sécrété par un mammifère : une vache, une brebis, une chèvre. Les laits végétaux ne sont donc pas des laits, mais de simples jus avec beaucoup d'eau et parfois des sucres ajoutés. Comme pour les fruits, mieux vaut directement manger une poignée d'amandes pour avoir toutes les qualités nutritionnelles du produit, préconise le docteur et nutritioniste Frédéric Saldman, auteur de Vital chez Albin Michel.

Pour le calcium, mieux vaut boire du lait

Un bol de lait apporte un tiers des besoins en calcium de la journée. C'est l'argument des professionnels de la filière pour soutenir la consommation de lait. Mais on trouve du calcium dans de nombreux aliments comme les légumes verts ou les graines de sésame. Donc si vous ne buvez pas de lait, vous n'êtes pas forcément carencé. Faites-vous faire un bilan par votre médecin traitant; conseille le docteur Saldman. La vitamine D aussi est importante à surveiller, car c'est elle qui fixe le calcium.

Passé un certain âge, on ne digère plus le lait

Si certaines personnes sont effectivement intolérantes au lactose, il n'y a pas de contre-indication générale, affirme Frédéric Saldman. Il conseille de vous écouter. Si vous avez du mal à digérer, que vous vous sentez fatigué ou que vous avez le ventre gonflé, arrêtez d'en boire. Préférez les yaourts et le fromage, le lait fermenté étant plus facile à digérer, explique Louise Broaweys, ingénieur agronome, spécialisée en nutrition.

Les boissons à base de soja sont-elles cancérigènes ?

Le débat n'est pas tranché, mais la semaine dernière, L'UFC que Choisir a saisi les autorités de contrôle et de santé après avoir découvert des doses excessives d'isoflavone, potentiel perturbateur endocrinien, dans des produits à base de soja. L'association recommande d'en limiter la consommation à un par jour. Louise Broaweys conseille de manger plutôt des produits fermentés comme le tempe ou les crèmes dessert qui contiennent moins d'isoflavone que le tofu ou le lait de soja. Elle boit du lait d'amande, qu'elle fabrique elle-même. Voici sa recette : faire tremper toute une nuit dans de l'eau une poignée d'amandes, des flocons d'avoine, des noix de cajou, de la canelle, des raisins secs et de l'huile de colza. Mixer, filtrer. Vous avez une boisson riche en vitamines, en minéraux, en fibres et en bon gras, idéale pour le petit-déjeuner et qui se conserve trois jours au frigo.