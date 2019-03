Prenez soin de vous. Méditez en musique

Une femme joue du piano. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Quand la musique simplifie l'accès à la relaxation. C'est le pari du compositeur Laurent Spotnicki et de sa compagne, la sophrologue Carole Serrat qui donnent des concerts thérapeutiques à travers le monde.

Vous avez déjà essayé de vous assoir en tailleur, les yeux fermés, de vous concentrer sur votre respiration, sans vous focaliser sur vos pensées. Vous vous êtes relevés au bout de deux minutes encore plus énervé qu'avant. C'est vrai, la méditation ne convient pas à tout le monde. D'où l'idée du compositeur Laurent Stopnicki de la mettre en musique. Sa compagne, la sophrologue Carole Serrat, elle, guide les pratiquants avec sa voix et ses chants.

Expérience vécue

Nous étions une centaine à faire cette expérience il y a quelques jours à l'Olympia à Paris. Allongés dans la fosse sur des tapis de yoga, rien que ça déjà c'était déjà étonnant, pendant trois quarts d'heure, nous sommes tous partis très loin. L'idée de Laurent Stopnicki est que la musique facilite l'accès à la détente, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se relaxer. Il parle même de "détox par le son".

La séance commence par des exercices de respiration : quatre temps pour inspirer. Six pour expirer par la bouche, pour expulser les tensions. Suit un balayage corporel où vous prenez conscience de votre corps, mentalement des pieds, jusqu'à la tête. Puis une technique de visualisation positive, où Carole Serrat nous suggère d'imaginer un grand lac et de monter dans une barque pour glisser dessus. J'avais quasiment l'impression d'être en lévitation.

L'importance de la musique

La musique joue ici un rôle très important puisqu'elle accompagne nos émotions. C'est le fruit d'un long travail de recherche de Laurent Stopnicki, qui teste régulièrement ses créations sur son public. Avec Carole Serrat, ils viennent juste de reprendre Get Lucky des Daft Punk. C'est le morceau avec lequel nous sommes sortis en douceur de cette méditation.

Je me suis sentie en pleine forme, comme si je venais de dormir profondément pendant trois heures. Carole Serrat et Laurent Stopnicki viennent de se produire au Carnegie Hall à New York et seront à Paris le 17 mai prochain au Grand Rex à Paris.