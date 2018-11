Prenez soin de vous. Les podcasts de développement personnel

Page d'accueil du site de podcasts "Change ma vie". (CAPTURE D'ÉCRAN "Change ma vie")

Les podcasts de développement personnel sont de plus en plus reconnus comme vecteurs de bien-être. Le plus souvent cité dans cette catégorie, c’est Change ma vie, le podcast créé par une Parisienne quadragénaire, qui a voulu faire partager son intérêt pour ce sujet. Depuis deux ans, Clotilde Dusoulier propose tous les jeudis un épisode sur toutes ces petites choses qui nous empêchent d’être heureux dans la vie. L’idée est de partager avec ses auditeurs, de planter "une graine dans votre esprit" comme elle le dit, comme des petites leçons de vie qui peuvent vous servir pour aller mieux. À vous ensuite d’y réfléchir par vous-même.



Change ma vie connaît un joli succès grâce à son ton enjoué. Chaque épisode est écouté en moyenne par 40 000 personnes et depuis son lancement, ce podcast a été écouté 2,2 millions de fois. Il est également disponible sur itunes.

Changement de style avec La vie intérieure

Fini le rose bonbon, la couleur de Change ma vie, on passe au violet, la couleur de France Culture, une chaîne du groupe Radio France, pour La vie intérieure ce podcast moins "girly" signé Christophe André.



Un podcast avec du xylophone dedans, diffusé l’été dernier. Une série de 40 chroniques sur des thèmes très variés : l’introspection, l’ivresse, la solitude, le petit coin, le succès et l’échec. Les épisodes sont courts, environs cinq minutes, La voix de Christophe André est apaisante, La vie intérieure est en fait assez proche d’un podcast de méditation.



On change complètement d’univers maintenant avec C’est compliqué. C’est le nom du podcast proposé par Lucie Bellan sur le site slate.fr. Ici, le format est beaucoup plus original que dans les deux précédents. Il s’agît d’une sorte de courrier du cœur moderne. Les internautes sont invités à parler d’eux et poser une question à la chroniqueuse, qui leur répond. Lucie Bellan n’est ni médecin, ni psy, ni gourou, elle donne juste de bons conseils quand il s’agit de parler des relations humaines.





D'autres podcasts

Productiv’ You de Priscille Livenais, une collection de bons conseils pour optimiser sa vie, BCBT le podcast de la diététicienne Arianne Grumbach, qui aide les femmes à accepter leur silhouette contre le diktat de la minceur ou Le flow radio de Didier Sicaud, podcast québécois de fitness mental.