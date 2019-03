Prenez soin de vous. Laissez-vous bercer

Une jeune femme dort d'un profond sommeil. (MAXPPP)

Les Français dorment moins de sept heures par nuit. Pour la première fois, le temps moyen de sommeil est passé sous ce seuil, d'après le baromètre de Santé Public France. Parmi les solutions pour s'endormir : l'ASMR.

Et si les mots avaient le pouvoir de vous endormir ? Comme les comptines d'une mère à son enfant, des mots chuchotés, des paroles apaisantes, enveloppantes, sécurisantes. C'est le point de départ de l'ASMR, un phénomène en vogue avec des milliers de vidéos postées chaque jour sur YouTube.

La première fois que j'ai regardé une vidéo d'ASMR, j'étais dans un bar assez bruyant près de la gare de l'Est à Paris. J'attendais Florian Boullot, le fondateur de Paris AMR, 170 000 abonnés sur YouTube et auteur de Je me relaxe grâce à l'ASMR, chez Leduc. J'ai mis mes écouteurs et je me suis retrouvée en quelques secondes lovée dans un fauteuil au coin du feu, un après-midi pluvieux. Comment ? Grâce à des chuchotements, des tapotements réguliers ou non, sur du plastique ou du métal, du papier froissé ou plié, des doigts qui collent sur une surface ou qui tapent sur un clavier.

Si vous y êtes sensibles, tout le monde ne l'est pas, ces stimuli vont entraîner une sensation physique, l'ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response ou approche sensorielle du monde par la relaxation). Ça part du sommet du crâne, comme de légers frissons et crée un état d'apaisement et de relaxation profond. C'est pour ça que certains utilisent l'ASMR pour s'endormir. Florian Boullot y voit aussi une manière de se reconnecter à nos sens et de lutter contre le stress. Certaines vidéos d'ASMR répètent ainsi des pensées positives, comme des mantras. C'est très complémentaire de méthodes comme la sophrologie ou la méditation. Et les neurosciences commencent à s'y intéresser. Plusieurs études ont montré les effets bénéfiques de l'ASMR sur le rythme cardiaque et comment elles stimulent la sécrétion des hormones du bonheur et du sommeil.