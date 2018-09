Prenez soin de vous. La pratique millénaire du Qi Gong pour améliorer votre respiration et vous détendre

Un cours de Qi Gong à l'occasion de la journée nationale du Qi Gong, le 6 juin 2010, au Bois de Vincennes, à Paris. (FRANCOIS GUILLOT / AFP)

La deuxième journée mondiale du Qi Gong de santé se déroule samedi 8 septembre. Il s'agit d'une pratique millénaire, issue de la médecine traditionnelle chinoise. Elle est basée sur l'unité du corps et de l'esprit. Les deux forment un tout et fonctionnent ensemble. Il est même inimaginable de les dissocier. Cette unité du corps et de l'esprit passe concrètement par des exercices de respiration associés à des mouvements, lents et non violents, notamment avec les bras et les mains. Cette pratique est comparable à une gymnastique, plutôt harmonieuse, une façon de se mouvoir avec fluidité dans l'espace qui fera circuler l'énergie, le "Qi". "Qi Gong" signifie : "maîtriser l'énergie."

De multiples bienfaits

Cette pratique requiert un temps d'entraînement avant de ressentir cette énergie. Il faut suivre plusieurs cours et certaines personnes sont plus réceptives que d'autres. Cette façon de travailler à la fois sur le corps, le souffle et l'esprit va rapidement permettre de relâcher les tensions que nous accumulons dans notre quotidien et d'éprouver une impression de calme.

Le Qi améliore le bien-être physique et mental. Les pratiquants évoquent aussi une plus grande souplesse, moins de stress, moins de fatigue, et globalement une meilleure qualité de vie. Cette pratique est accessible à tous et va même jusqu'à être proposé dans les maisons de retraite. Si vous habitez Paris, vous pouvez essayer le Qi Gong par le biais d'une pratique collective organisée sur l'esplanade des Invalides.

Le Qi Gong pour traiter les maladies

Les partisans de la médecine chinoise affirment que le Qi Gong peut empêcher de tomber malade. La médecine chinoise regroupe cinq pratiques : le Qi Gong donc, mais aussi l'acupuncture, le massage, la diététique et la pharmacopée.

Mais attention : la médecine chinoise n'est pas reconnue en France. Toutefois, l'usage de ces soins dits conventionnels se développe, en accompagnement des traitements médicaux. Deux diplômes d'université ont été créés au sein de l'université de médecine Paris 6 et un centre de médecine chinoise intégré existe depuis 2009 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Des patients traités pour des cancers lourds y sont invités à tester le Qi Gong. La discipline permettrait, sur certains, de diminuer les effets secondaires des chimiothérapies, pour d'autres, de retrouver l'appétit ou le sommeil. Des programmes existent aussi pour les sevrages difficiles, notamment à l'alcool. Tout cela en est encore à l'état d'expérimentation. En Allemagne et en Suisse allemande, le Qi Gong est maintenant remboursé. En Espagne, un hôpital dédié à cette pratique doit prochainement ouvrir à Barcelone.