Prenez soin de vous. La lunch box, une bonne habitude à prendre pour bien démarrer la rentrée

Avec un peu d'organisation et d'habitude, se préparer une lunch box peut ne prendre que 5 à 10 minutes. (C3625 HEIKO WOLFRAUM / DPA)

Méditons ce lundi matin sur cet adage, revu et corrigé : petit déjeuner de prince, déjeuner de roi et diner de mendiant. Ce qui veut dire concrètement, qu'aujourd'hui c'est le déjeuner qui est le repas clé de la journée. Parce que votre corps a besoin d'énergie pour tenir jusqu'au soir. Et sans grignoter, tant qu'à faire. Bref, il doit couvrir 40 à 50% des besoins nutritionnels de la journée. 800 à 1000 calories en moyenne.

Ne sautez plus votre déjeuner

Si une réunion nous fait sauter le déjeuner, doit-on se rattraper le soir ? Surtout pas ! Vous allez faire bondir la médecin nutritionniste que j'ai rencontré : Laurence Plumey a constaté dans son cabinet que 80% des problèmes de santé sont liés à une mauvaise alimentation. D'où la lunch box, cette boîte à repas, dans lequel on transporte son déjeuner, fait maison. On y met ce qu'on veut. L'important selon Laurence Plumey est de respecter cette règle : de la viande / du poisson / ou un oeuf. Un peu de légumes / un peu de féculent, ou du pain. Un laitage ou du fromage. Et un fruit.

Rapide et gourmand

Avec un peu d'organisation et d'habitude, cela ne peut prendre que 5 à 10 minutes. Suffisant pour préparer une salade niçoise par exemple : le plus long est de faire cuir l'oeuf dur, soit dix minutes, le temps de couper les légumes. Vous pouvez aussi utiliser les restes. Tient, le poulet d'hier midi. Un peu de ratatouille. Un peu de riz. 10 minutes aussi. Et le tour est joué. Variez les couleurs aussi. Si c'est beau, ça donne envie ! Imaginons : avocat, saumon fumé, haricot blanc, mangue et piment d’Espelette. Pas mal, non. Et en dessert : des salades de fruit. Vous variez en fonction de la saison. En ce moment, jouez avec les prunes. Des mirabelles, en passant par les quetsches et les reines-claudes, vous avez de quoi vous régalez. Plus gourmand : yaourt, muesli, myrtilles pour la couleur. Vous mettez tout ça dans un bento japonais ou un bocal en verre. Un vrai repas de roi !

Préférez vos sandwichs préparés à la maison

Oublie-t-on définitivement les sandwichs ? Pas forcément, mais préférez ceux que vous préparez chez vous. C'est meilleur pour votre santé. Et c'est aussi mieux pour l'environnement. D'après une étude de l'université de Manchester, la consommation annuelle de sandwichs au Royaume-Uni. Certes, ils en mangent cinq fois plus que nous. Cette consommation annuelle pollue autant que huit millions et demi de voitures. Neuf millions et demi de tonnes de CO2. Pour produire transformer, conserver et emballer ces sandwichs. Donc vive les lunch box, pour votre santé et pour la planète.