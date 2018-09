Prenez soin de vous. Des cosmétiques à base de marc de café

Des capsules de café contiennt un produit cosmétique. (MAXPPP)

Quand le café du matin s'invite sous la douche ou comment donner une seconde vie aux expressos : il faut faire de la récup ! C'est également valable pour les cosmétiques. Une jeune femme a imaginé un gommage pour le corps à base de marc de café. Elle s'appelle Sarina Lavagne. C'est la fondatrice de Prescription Lab, une start-up de cosmétiques naturels. Elle a pensé à ce marc de café jeté en grande quantité chaque année par les cafés parisiens. Elle y a vu un non-sens écologique et économique et s'est dit qu'elle pouvait revaloriser cette matière première en la réutilisant.

Le marc de café est plein de propriétés cosmétiques. C'est un très bon exfoliant. Il permet d'éliminer les cellules mortes de la peau et on en a beaucoup après l'été. La caféine permet d'activer la circulation et de régénérer la peau. Les grains très fins sont antioxydants et vont stimuler le renouvellement cellulaire.

Elle reconnait que les cafetiers qu'elle a approchés ont été plutôt étonnés. Elle est allée voir les cafetiers du 11e arrondissement à Paris. Jusqu'ici, ils jetaient directement à la poubelle ce marc de café. Depuis un an, ils le stockent dans des bacs en plastique et le donne gracieusement à la jeune entrepreneuse. Une matière première gratuite donc. Sarina Lavagne en a déjà récupéré plusieurs centaines de kilos. Un cercle vertueux. Tout le monde y trouve son compte. Et rassurez-vous, le marc de café est brûlé avant d'être utilisé, ce qui permet d'enlever les bactéries et les impuretés.

Une tendance éco-responsable dans les cosmétiques

C'est une réponse aux enquêtes récurrentes qui montrent les dangers de certains composants, comme les perturbateurs endocriniens notamment. Tous les acteurs du secteur ont compris l'urgence à rassurer le consommateur. Comme pour la nourriture, on veut savoir ce qu'on se met sur le visage ou le corps. De nombreuses start-up de beauté au naturel investissent d'ailleurs ce créneau éco-responsable. Elles proposent des formules courtes sans promesse faramineuses, genre : plus de rides dans trois mois. Et décryptent les étiquettes ingrédient par ingrédient. Parce que comprendre la composition des produits de beauté aujourd'hui exige un doctorat de chimie... Des applis existent aussi comme Yuka qui vient de se lancer dans les cosmétiques, Cleen Beauty ou encore celle lancée par Que Choisir.

Sarina Lavagne, elle réfléchit à revaloriser d'autres déchets. Dans ses produits, elle a banni les phtalates, PEG, paraffine, microbilles et autres ingrédients dangereux ou inutiles. Et dans son gommage, l'étiquette mentionne du café, donc, du sucre et de l'huile végétale pour ne pas avoir la sensation de peau qui tire après la douche. Et elle l'assure : la formule plait autant aux femmes qu'aux hommes. Justement grâce à cette odeur de café.