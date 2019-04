Prenez soin de vous. Découvrez qui vous êtes grâce à la réalité virtuelle

Le test effectué par la strat-up parisienne Open Mind vous propose de gérer votre stress avec, notamment, un casque de réalité virtuelle. (LISA DUCRET / DPA)

C'est histoire d'un ancien militaire adepte de base-jump, capable de sauter d'une tour avec une parachute, mais submergé par le stress dans son quotidien d'entrepreneur. Pour trouver le remède, Guillaume Victor Thomas a créé Open Mind, une start-up spécialisée dans les neurotechnologies.

Cadres ou dirigeants de grandes entreprises, 1 000 personnes sont déjà entrées dans les locaux d'Open Mind, à Paris, pour y subir une batterie de tests. Parmi elles, 300 soldats venus, en collaboration avec le ministère de la Défense, étudier le syndrome post-traumatique.

Faire face au stress

L'objectif d'Open Mind est de mêler les neurosciences, la psychologie et la réalité virtuelle pour mettre en lumière les ressources de chacun. Le test commence par un questionnaire en ligne de 30 minutes, avec 10 thématiques à décliner : de la confiance en soi, à l'attitude en situation de stress, de la tolérance à l'incertitude, ou encore la disposition au bonheur.

Une fois cette photo de votre état mental établie, un psychologue vous reçoit pour fixer votre objectif : apprendre à faire face au stress, prendre plus facilement la parole en public, mieux se concentrer, gérer ses émotions. Arrive enfin le temps de passer dans la salle de réalité virtuelle, comme une impression de venir pour une consultation chez le dentiste. Vous prenez place dans un gros fauteuil en cuir incliné. Des capteurs sont fixés au bout des doigts pour enregistrer votre activité cardiaque et électrodermale (la transpiration), un bandeau mesure la respiration et sur la tête un casque de réalité virtuelle.

Le premier exercice est un module de cohérence cardiaque, où il faut mettre en phase sa respiration et son rythme cardiaque. Une boule verte apparaît si vous réussissez. Rien que le fait de penser que vous êtes en train d'y arriver, vous passer du vert au jaune, voire au rouge. L'effet est immédiat et montre clairement combien nos pensées influent sur notre corps.

Percevoir les émotions

Ensuite il faut faire face à une attaque de drone comme dans un jeu vidéo. Mes capteurs s'emballent, mais je parviens à maîtriser la situation. Vient enfin un module de relaxation, où vous êtes bercé par le rythme de votre propre respiration et par les battements de votre coeur. Certains adorent, d'autres angoissent carrément.

Ce test en réalité virtuelle permet d'apprendre à ressentir ses rythmes internes et à percevoir les émotions qui les accompagnent. On appelle ça l'interoception. Il permet aussi de comprendre la notion de métacognition, quand on se voit en train de penser, comme dans le module de cohérence cardiaque.

Agir sur son "profil"

L'ensemble des données recueillies est analysé et le psychologue vous reçoit à nouveau pour vous présenter votre profil. Vous prenez conscience de manière accélérée de vos comportements au quotidien. Est-ce que vous perdez vos moyens en situation d'urgence ? Est-ce que vous partez dans vos pensées au lieu de rester concentré ?

Ces comportements, vous pouvez désormais les modifier volontairement. La boîte outil proposée via une application renferme moins de surprises, mais de bonnes vieilles méthodes ancestrales, comme la méditation, l'auto-hypnose, ou le contrôle de sa respiration.