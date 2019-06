Prenez soin de vous. Découvrez le paddle

Des touristes pratiquent le paddle vers Bonifacio (Corse). (PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)

C'est l'activité nautique à la mode ces dernières années. Le paddle fait de plus en plus d'adeptes. Le ministère des sports estime à 50 000 le nombre de pratiquants réguliers, et un million d'occasionnels. Il se pratique théoriquement debout sur une longue planche de surf ou sur une planche gonflable, avec une pagaie pour se déplacer.

Les rois polynésiens s'en servaient pour faire du commerce de plage en plage. Il a été remis au gout du jour par les Beach Boys dans les années 50, puis au début des années 2000 par l'Américain Laird Hamilton pour surfer des vagues géantes. Il est d'ailleurs géré depuis 2010 par la Fédération française de surf.

Comment expliquer son succès ?

Le paddle est très accessible et ludique. Vous pouvez pratiquer en famille avec vos enfants assis sur le devant de la planche. N'oubliez pas de leur mettre un gilet de sauvetage. Il y a un côté découverte aussi pour aller jusqu'à des criques inaccessibles par la côte. Et puis sans vous en rendre compte, vous vous musclez. Vous allez vous découvrir de nouveaux muscles dans le dos notamment. Les abdominaux aussi sont sollicités, les bras et les muscles des jambes pour maintenir l'équilibre.

Le yoga paddle

Une fois que vous aurez trouvé votre équilibre, vous pourrez tester le paddle yoga. Plongeons et fous rires garantis au début. Mais très vite une sensation de plénitude et de sérénité. Choisissez un endroit calme, éloigné du rivage, et sans courant pour enchaîner les postures à votre rythme.

Forcément, le fait d'être sur l'eau oblige à chercher encore plus votre équilibre. Idéal pour travailler la proprioception, la conscience de son corps dans l'espace, et l'ensemble des muscles profonds. Le tout dans un cadre naturel, avec les bienfaits qui vont avec sur le bien-être et la santé.

Des régles simples

Vous pouvez prendre un cours ou partir en balade avec un moniteur pour débuter. La Fédération française de surf a lancé l'année dernière le label Ecole Française de Stand Up Paddle pour garantir un matériel et un enseignement de qualité. Renseignez-vous sur les zones autorisées. Les paddle ne sont pas considérés comme des engins de place et sont interdits dans les espaces de baignade surveillés. Mais du coup vous pouvez aller à plus de 3km des côtes.

On trouve maintenant des paddle à louer partout, dans les centres nautiques notamment. Vous pouvez aussi acheter une planche gonflable, plus facile à transporter du coup, comme un gros sac à dos. N'oubliez pas la pagaie. Le leach pour ne pas perdre votre planche, surtout en mer. Le gilet de sauvetage souvent obligatoire. Un licra pour couvrir vos épaules et éviter les coups de soleil ou une combinaison souple en néoprène selon la température.