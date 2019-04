Prenez soin de vous. Apprenez à faire votre valise en dix minutes chrono

Une valise remplie en 10 minutes, c'est possible ! (NATHANAEL CHARBONNIER / RADIO FRANCE)

Vous avez la chance de pouvoir partir quelques jours pour les vacances de Pâques, mais la perspective de faire votre valise vous angoisse totalement ! Alors, montrez-moi votre valise, je vous dirai qui vous êtes. J’ai toujours été admirative de celles et ceux qui partent en vacances avec une valise mini, sans jamais manquer de rien à l’arrivée.

Je suis plutôt du genre grosse valise, remplie de “On ne sait jamais”. Résultat, la moitié de ma valise reste en général inutilisée. Certains se reconnaîtront. C'est un signe de notre indécision ou de notre peur de manquer. Vouloir tout anticiper, même le pire scénario catastrophe est finalement une manière de se donner l’impression qu’on garde le contrôle sur soi et sur sa vie, mais au risque de passer à côté des imprévus, qui font le sel des voyages.

Préparation à l'avance

Pour tenir le chrono des dix minutes, soyez un minimum prévoyant et ne vous y prenez pas au dernier moment. Les jours précédents, notez ce que vous ne devez pas oublier et commencez à mettre de côté passeport, bouchons d'oreilles, lunettes de soleil. Ensuite, choisissez votre valise en fonction de la durée de votre séjour, et limitez-vous à deux bagages : une valise à roulettes et un petit sac de voyage pour ne pas être trop encombré.

Arrive le choix des habits à emporter. Ne sortez pas toute votre garde-robe sur votre lit. Commencez par les bas : jeans, pantalons, jupes, shorts… Plus facile ensuite d’associer avec les hauts. Optez pour des basiques, des vêtements que vous aimez et que vous avez l’habitude de porter. Inutile de sortir la tenue improbable du fond de votre placard. Typique du "On ne sait jamais" !

Rouler les vêtements plutôt que les plier

Arrive maintenant le moment de tout faire rentrer, ou l'art de ranger sa valise. Commencez par les chaussures et les vétêments les plus volumineux. Pour le reste, adoptez la technique des scouts : roulez vos vêtements au lieu de les superposer, ils seront moins froissés. Gagner de la place avec la trousse de toilettes en emportant des petits flacons de 100 ml pour les bagages cabine.

Et puis n’oubliez pas d’étiqueter votre valise. Ce serait dommage de ne pas la retrouver à l’arrivée après tout le temps que vous avez passé à la faire !