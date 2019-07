Prenez soin de vous. Apprenez à faire la sieste

Sieste générale sur la pelouse du Champ de Mars, à Paris. (PIERRE NEVEUX / FRANCE-INFO)

C'est un véritable enjeu de santé publique. Pour la première fois en France, le temps moyen de sommeil est passé sous la barre des sept heures, avec les risques pour la santé qui vont avec, comme le diabète et les maladies cardio-vasculaires. Il existe pourtant un moyen très simple de récupérer : faire la sieste.

Brice Faraut, docteur en neurosciences et auteur de Sauvés par la sieste, aux éditions Actes Sud parle d'un "médicament d'avenir". Chercheur au Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hotel Dieu à Paris, il a publié de nombreux articles scientifiques sur les bienfaits de la sieste sur la santé.

Privilégier les siestes courtes

Pourtant, la sieste n'est pas encore considérée à la hauteur de ses bénéfices dans les entreprises. Selon le dernier baromètre de Santé publique France, un quart seulement des actifs français font la sieste, contre 50 % aux Etats-Unis et presque tous les travailleurs en Chine, où ce droit est inscrit dans la Constitution depuis l'époque de Mao.

Les bienfaits de la sieste dépendent de sa durée. Prenons les siestes courtes, ce que les Anglo-saxons appellent les "power-nap" et que Brice Faraut traduit par "sieste énergisante". Idéal si vous avez mal dormi et que vous avez un rendez-vous important. Prenez 20 minutes : dix minutes pour vous endormir et dix minutes de sommeil. Mettez une alarme, vous allez vous réveiller plein d'énergie, avec des capacités physiques et intellectuelles redynamisées.

Pour augmenter votre vigilance, si vous devez conduire sur la route des vacances par exemple, prévoyez une sieste de 20 à 30 minutes. Et buvez un café juste avant pour éviter de vous réveiller ensuqué. Vous serez de bien meilleure humeur et moins stressé.

Etre régulier pour éviter le diabète

Et si vous avez vraiment du sommeil en retard, dormez un cycle de sommeil entier, entre une heure et deux heures, pour avoir plus de sommeil lent profond. Ces siestes permettent de consolider la mémoire, elles favorisent la créativité et renforcent votre système immunitaire. On est plus sensible au virus quand on est fatigué et on récupère moins vite.

Le secret, c'est d'être régulier. Une sieste longue le weekend ne suffit pas à rattraper cinq nuits de cinq à six heures en semaine. Deux études récentes montrent des risques de diabètes accrus (ICI et ICI).

Profitez donc de l'été pour introduire cette nouvelle habitude dans votre rythme de vie. Ecoutez votre corps quand vous commencez à bailler et avoir les paupières lourdes en début d'après-midi. Allongez-vous dans un endroit calme et sombre. Posez votre smartphone, concentrez-vous sur votre respiration et laissez vous sombrer. Puisqu'on vous dit que c'est bon pour la santé !