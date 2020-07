Polars d'été. "L 'affaire N'Gustro" de Jean-Philippe Manchette, réédité pour le 25e anniversaire de la mort de son auteur

"L'affaire N'Gustro". (GALLIMARD)

Avec L'affaire N'Gustro, Manchette nous propose une longue confession.Celle d'Henri Butron, jeune homme d'extrême droite cynique et violent qui se trouve au coeur de l'enlèvement d'un responsable politique révolutionnaire tiers-mondiste d'un pays africain imaginaire. Toute ressemblance avec l'affaire Ben Barka n'est évidement pas fortuite. Le roman est directement inspiré de l'enlèvement et de l'exécution de Ben Barka en 1965. Jean-Patrick Manchette nous fait pénétrer dans le cerveau de cet Henri Butron, voyou, barbouze, trafiquant d'armes et vaguement scénariste de cinéma. C'est donc cette confession réalisée par ce barbouze avant sa mort que nous lisons avec comme contreproint les sentiments du didacteur qui a véritablement organisé l'enlèvement du leader tiers-mondiste et qui lui aussi écoute et commente la confession de Butron. Butron est un sale type, amoral sans idéal mais avec une rage de vivre qu'il place au-dessus de tout.

L'affaire N'Gustro : un néo-polar

C'est furieux. Manchette ne filtre rien des pensées de ses personnages ! Il ne prend pas le parti du roman-reportage réaliste. Ce roman a été publié pour la première fois en 1971. Il est réédité à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de Jean-Patrick Manchette. L'affaire N'Gustro est un marqueur important dans l'histoire du roman policier en France. Manchette est l'inventeur d'un nouveau genre, que l'on appellera le néo-polar : plus politique, où l'enquête policère cède beaucoup de place au contexte social et aux états d'âme des personnages. Beaucoup d'autres auteurs suivront.



L'affaire N'Gustro est publié dans la collection Noire de Gallimard. La position du tireur couché, autre grand roman de Jean-Patrick Manchette, vient également d'être réédité en poche chez Folio.