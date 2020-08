Planète Sport. Donald Trump, le diplomate du 18 trous

Et dire qu’il y a encore quelques années, Donald Trump reprochait à son prédécesseur Barack Obama de passer trop de temps à jouer au golf. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Trump a battu tous les records. Selon des décomptes de la presse américaine, il aurait passé en moyenne un jour sur quatre sur les parcours, la plupart du temps dans l’un des quatorze clubs qu’il possède, surtout à sa résidence de Mar-Al-Lago en Floride.

President Obama has a major meeting on the N.Y.C. Ebola outbreak, with people flying in from all over the country, but decided to play golf!