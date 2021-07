Planète influenceurs. Mai Thi Nguyen-Kim, la youtubeuse allemande qui explique la chimie au quotidien

Dans ces vidéos, publiées sur sa chaîne Youtube, Mai Thi Nguyen-Kim explique si les bienfaits du yoga peuvent être expliqués scientifiquement, ou encore si boire un peu d'alcool est dangereux pour la santé. (CAPTURE ECRAN / CHAÎNE YOUTUBE MAILAB)

Mai Thi Nguyen-Kim est chimiste et publie des vidéos de vulgarisation scientifique. À 34 ans, elle cumule sur YouTube plus de 1,3 million d'abonnés sur sa chaîne maiLab. Elle s'exprime en allemand, considérant qu'il existe déjà beaucoup de contenus scientifiques en langue anglaise, que ce soit des podcasts, des émissions télé, des vidéos Youtube.

Tout a commencé en 2015 pour Mai Thi. "Je ne voulais pas être youtubeuse, je voulais devenir chimiste et faire de la recherche, raconte-t-elle. YouTube était un passe-temps, à côté de ma thèse de doctorat. Quand j'ai eu mon diplôme, le passe-temps a pris plus de place".

J'ai réalisé à quel point c'était important de parler de la science et de l'expliquer. Mai Thi Nguyen-Kim, youtubeuse et chimiste à franceinfo

Dans ses vidéos, d'une vingtaine de minutes en moyenne, Mai explique les effets du café sur notre cerveau, se demande si les bienfaits du yoga peuvent être expliqués par la science, si consommer un peu d'alcool est bon pour la santé, ou encore à quoi sert la vitamine D.

La chimie partout dans nos vies

Son credo : "personne ne vous l'avait dit, mais la chimie est partout dans nos vies, de la salle de bain à la cuisine". Mai l'a même chanté, tout en jouant du ukulélé, sur sa chanson Tout est chimie, sur l'air de Stand by me. Tout est chimie dans notre vie est d'ailleurs le titre de la traduction française de son premier livre, resté longtemps en tête des ventes en Allemagne. C'est encore le cas pour son dernier ouvrage paru au printemps.

Mai Thi Nguyen-Kim est encore plus célèbre depuis la pandémie de coronavirus. "Ma première vidéo sur le virus date du 1er avril 2020, et c'est pour moi l'une de mes plus importantes publications, explique-t-elle. C'était une vidéo très pessimiste dans laquelle j'expliquais que la pandémie allait durer longtemps."

Beaucoup de gens m'ont contactée et m'ont dit merci ! Mai Thi Nguyen-Kim, youtubeuse et chimiste à franceinfo

À la suite de la publication de cette vidéo, beaucoup d'internautes l'ont contactée pour la remercier. "Ils m'ont dit : merci de nous dire les faits, se rappelle-t-elle. Merci de nous faire savoir que nous allons devoir nous adapter, plutôt que de vivre dans l'ignorance et donc dans l'insécurité."

Une émission sur le bon vieux petit écran

En 2020, sa chaîne YouTube a complètement explosé, doublant son nombre d'abonnés, pour la plupart des jeunes entre 18 et 30 ans. On peut aussi la voir décrypter la science sur un autre écran plus traditionnel, la télévision, avec même un nouveau programme à la rentrée, dans lequel elle parlera de "la beauté de la chimie". "Je viens d'enregistrer trois numéros. Ça visera un public plus jeune, avec une émission scientifique d'un genre tout à fait inédit, en tout cas en Allemagne. Je suis très curieuse de voir si ça plaira."

Mai Thi Nguyen-Kim accumule les récompenses et les prix, de meilleure journaliste scientifique jusqu'à l'ordre national du mérite. Le Tagesspiegel, le 19 mai 2021, titrait "La femme qui nous explique la pandémie", présentant la chaîne scientifique maiLab comme la plus populaire d'Allemagne.