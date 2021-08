Planète influenceurs. Li Jiaqi, élu cette année par le magazine "Time" comme l’un des 100 principaux influenceurs dans le monde

Cet été, franceinfo vous emmène à la rencontre des influenceurs et des influenceuses du monde. Chaque jour, un homme ou une femme qui s'engage et met sa notoriété numérique au service d'une cause. Li Jiaqi, 29 ans, est le roi de la vente en ligne de produits 100% chinois.

--'-- --'-- Copier Copié dans le presse-papier ! Dominique André franceinfo Radio France Capture d'écran d'une vidéo de l'influenceur chinois Li Jiaqi. (LI JIAQI) "Allo, bonjour tout le monde, je suis là !" Chaque soir, à 19h30, Li Jiaqi, charismatique beau gosse de 29 ans déchire les tympans de deux millions et demi de femmes. Elles se connectent au studio Jiaqi que la star des influenceurs chinois a créé sur la plateforme de vente en ligne Taobao. Ses clientes peuvent acheter en direct en cliquant sur un lien. Li Jiaqi est connu en Chine comme "le roi du rouge à lèvres". Il a écoulé en cinq minutes 15 000 tubes de rouge à lèvres auprès de ses clientes qui ont entre 20 et 30 ans. Son credo, le "made in China" Depuis un an, son credo c’est le "made in China". Quand l’épidémie de Covid-19 a commencé en Chine, la star a décidé de mettre sa célébrité au service de la relance économique et même dans les cosmétiques. "La Chine fabrique de bons maquillages, si vous ne les achetez pas tant pis pour vous. Mais ne critiquez pas ! Je suis en colère, les filles ! Pourquoi les cosmétiques chinois ne peuvent pas être vendus à des prix élevés ? Comment se fait-il qu’une grande marque étrangère vende des produits qui coûtent 100 à 1 300 euros ? Les produits chinois sont aussi bien que les produits étrangers". Le jeune influenceur connaît la gloire depuis que le magazine Time a mis en lumière son nom dans sa liste annuelle des 100 personnalités émergentes qui marqueront le futur. Mais L’influence de Li Jiaqi est telle que les femmes dépensent parfois un peu trop, confie Xu, une jeune Pékinoise. "Je regarde souvent le studio de la vente Li Jiaqi. Grâce à lui, je connais des marques chinoises et des nouveaux produits locaux. Quand je vois des produits pas chers, je suis excitée et je les achète. Mais mon mari n’est pas content, il a peur que je dépense trop d’argent !", raconte-t-elle. Li Jiaqi ne recule devant rien. Il a vendu aussi 5 000 lingots d’or en une minute. Et lors de la fête des célibataires en 2019, l’influenceur a généré 145 millions de dollars américains sur Taobao. A lire aussi Planète influenceurs. Depuis Montréal, Shina Novalinga popularise la culture inuite

