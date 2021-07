Planète influenceurs. Alexandra Mitroshina, blogueuse russe en lutte contre les violences faites aux femmes

Alexandra Mitroshina. (CAPTURE D'ECRAN INSTAGRAM)

"Salut à tous ! Je suis Sasha Mitroshina, blogueuse depuis 13 ans." Avec ses cheveux blonds souvent tirés en arrière, elle ressemble à une de ses nombreuses étudiantes russes qui se fondent dans la foule au sortir de leurs cours et filent vers une station de métro pour s'en aller travailler comme serveuse dans un café de Moscou ou de St Petersbourg.

Et c'est vrai que Alexandra Mitroshina, Sasha pour ses deux millions de followers sur Instagram, journaliste de profession à l'origine, a connu cette vie de petits boulots, avant de tout plaquer pour afficher au grand jour – malgré les critiques de ses pairs – ses convictions de jeune fille russe moderne. "Quand j'ai quitté le journalisme, je n'étais plus une débutante, j'avais déjà 100 000 followers, assure-t-elle. Mais mes anciens collègues n'ont cessé de me critiquer, en disant que, eux, ne racontent pas leur vie et ne posent pas nus sur Instagram. Pour eux, Mitroshina n'écrivait que des absurdités. Aujourd'hui avec le recul, ça ne m'atteint plus, mais à l'époque, bien sûr, ça m'a beaucoup blessée."

Une campagne pour dénoncer les violences faites aux femmes

Alexandra Mitroshina s'est véritablement révélée au grand public russe il y a deux ans, lorsqu'elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux sous le hashtag en russe "Ya nié otela oumerate", en français "Je ne voulais pas mourir", pour dénoncer les violences domestiques dans le pays, et notamment celles – nombreuses – dont sont victimes 20% des femmes russes de la part de leur conjoint. Depuis, Sasha Mitroshina ne cesse de mettre en avant sur ses médias tout ce qui peut faire avancer la cause des femmes russes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Александра Митрошина (@alexandramitroshina)

"En vérité, un des apports les plus importants du féminisme dans le monde, et donc aussi en Russie, vient du fait qu'il a imposé l'idée de l'indépendance financière de la femme par rapport à l'homme, explique-t-elle. Même si ça peut paraître agréable quand un homme paie pour toi. Aujourd'hui, je vois les jeunes femmes russes qui font leur maximum pour gagner leur vie de façon autonome, et ça c'est très important."

Profitant de sa notoriété, Alexandra Mitroshina a prolongé son combat pour aider les victimes de violences domestiques par la publication d'un livre dans lequel elle invite toutes celles qui le peuvent à prendre la parole à leur tour en créant leur propre blog.