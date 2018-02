Planète Géo. Le souvenir ravivé d'un génocide en Namibie

Un look unique, celui des Héréro qui n'abdiquent jamais. (STEPHAN GLADIEU)

Un véritable génocide du temps de l’ancienne colonie allemande, le massacre des peuples Héréro et Naman, a été évoqué, ces derniers jours, devant un tribunal new yorkais.

Le massacre des Herero et des Nama

C’est le premier génocide du XXe siècle ; vraisemblablement entre 1904 et 1908 environ 65 000 Héréro et 10 000 Nama furent exterminés par l’armée impériale allemande, à la suite d’une révolte de ces deux tribus indigènes.

Sébastien Desurmont est allé à la rencontre des descendants des victimes, en Namibie, il transcrit ces récits dans le magazine Géo.

Une histoire terrible qui commence le 11 août 1904

Sur le plateau du Waterberg, 15 000 soldats allemands, sous les ordres de Lothar von Trotha, massacrent des milliers de Héréro à la mitrailleuse. Les survivants qui parviennent à s'enfuir vers le désert du Kalahari sont pourchassés pour être massacrés, et ce n'est que le début : 65 000 Héréro seront exterminés, tués, torturés, auxquels s’ajoutent 10 000 Nama, un autre peuple du sud de la Namibie qui s’était aussi révolté contre la présence coloniale germanique. On parle bien de génocide !

Les Héréro demandent réparation à l'Allemagne

Plus d’un siècle après, le parlement allemand a enfin reconnu qu’il s’agissait bien d’un génocide. Et un tribunal new yorkais a entendu, ces derniers jours, les descendants des Héréro et Nama : ils ont été spoliés politiquement et économiquement, les descendants survivants veulent récupérer leurs terres, leur dignité et réclament des indemnités.