La billetterie des JO d'hiver de Pékin n'est toujours pas ouverte, au grand dam du public chinois

Le samedi et le dimanche

Pékin prépare les jeux Le samedi et le dimanche

À quelques semaines des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, qui débutent le 4 février, les Chinois attendent l'ouverture de la billetterie. Ils ne savent pas s'ils pourront oui ou non assister aux épreuves.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin auront lieu dans un contexte sanitaire très tendu, en raison de la reprise de l'épidémie de Covid à travers le monde, avec la propagation du variant Omicron. Les athlètes seront confinés dans une énorme bulle sanitaire, sur les trois sites olympiques situés dans et autour de Pékin.

Aucun spectateur étranger ne pourra assister aux épreuves. Quant au public chinois, il attend toujours l'ouverture de la billetterie, à quelques semaines seulement des Jeux, qui se dérouleront du 4 au 20 février. Zengqiang, skieur aguerri, espère pouvoir acheter quelques billets, mais regrette de ne pas pouvoir approcher les sportifs, restrictions sanitaires oblige. "Nous n'aurons pas l'occasion de voir les athlètes les plus célèbres de près", dit-il. "Je crains de devoir rester devant ma télévision pour voir les épreuves."

Des cabines d'isolement en cas de test positif

Très impatient, des amateurs de sport d'hiver sont plus optimistes et viennent régulièrement aux portes du complexe sportif de Shougang à Pékin, au cas où la billetterie ouvrirait. "C'est une occasion très rare d'être pays organisateur des Jeux", témoigne Ying, médecin, qui se dit "très fière et pressée d'assister aux compétitions". "Le nombre de billets sera sûrement limité mais je vais tenter ma chance."

Sur le site olympique de Shougang, à Pékin, où se dérouleront plusieurs épreuves de snowboard, Zhao Wei, le chef d'exploitation du site, n'imagine pas non plus les gradins vides. "Il n'y avait pas de spectateurs à Tokyo, je vous confirme qu'ici, il y en aura", assure Zhao Wei, qui veut rester optimiste. "Nous avons ici 4 900 sièges, et je suis sûr que l'ambiance sera super chaleureuse. Mais nous obéirons aux décisions gouvernementales."

En cas de personne testée positive parmi les spectateurs, tout est en place, comme au sud de la station de Chongli, où vont se dérouler les épreuves de ski de fond.

"Nous avons construit deux cabines de quarantaine dans les tribunes, qui accueilleront les personnes testées positives, avant d'être transportées en ambulance." Li Zhenglong, responsable de la construction du site olympique de Chongli à franceinfo

Même pour la cérémonie d'ouverture, aucune information n'a filtré sur la présence ou non du public dans les tribunes du stade olympique de Pékin.