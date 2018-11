On s'y emploie. Emploi des personnes handicapées : pourquoi ça coince

Un handicapé en fauteil roulant dans un couloir sur son lieu de travail. (MAXPPP)

Malgré l'obligation d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés - une loi qui a 31 ans - le chômage reste très important dans cette catégorie de la population.

Au cours des 10 dernières années, le nombre de personnes handicapées qui ont un emploi a grimpé de 50%. Mais à côté de cela, au cours des cinq dernières années, le nombre de personnes handicapées qui sont au chômage a lui aussi augmenté : +131.000 personnes. Rien que pour cette année, on enregistre +3,5% de chômeurs handicapés.

Véronique Brusteel suit les questions d'emploi au sein de l'association APF France Handicap.

Il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide?

Il faut en effet voir l'effort des entreprises qui permet à million de personnes en situation de handicap d'être en emploi et voir aussi tous ceux qui sont exclus de notre société et qui ont du mal à se raccrocher à la cordée.

Les emplois sont de plus en plus techniques, complexes ?

Les conditions de travail participent à la difficulté aggravée des personnes handicapées. Le travail s'intensifie, il se digitalise, et puis la vie professionnelle s'allonge.

Le noeud du problème, c'est le faible niveau de qualification des personnes handicapées ?

Les trois-quarts d'entre elles n'ont pas le bac. On compte beaucoup sur la loi "liberté de choisir son avenir professionnel" et sur son volet formation, mais on est inquiet parce que ce sont souvent les personnes plus fragiles qu'on exclue de la formation.

Les femmes handicapées sont plus discriminées que les autres ?

Oui, on a les difficultés des femmes, augmentées par le handicap, ainsi que l'a constaté le Défenseur des droits.

L'idée d'un bonus pour les entreprises qui emploient le plus de personnes handicapées a été abandonnée ?

Non, une mission devrait être mise en place au sein de l'Assemblée nationale pour étudier le sujet.