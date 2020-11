"Vote à Milwaukee" : l'élection présidentielle américaine ressemble à un multiplex de football

La Maison Blanche entourée de voitures de police juste avant l'élection. (JEAN-MARC FOUR / ESP - REDA INTERNATIONALE)

Non vous ne rêvez pas, je n'ai pas changé mon lancement depuis trois jours. On attend toujours le résultat de l'élection présidentielle américaine ! Sachez que cette chronique est sponsorisée ce matin par des vitamines ! Tournée générale pour tous nos envoyés spéciaux en direct depuis des heures et des heures maintenant. Comme l'a justement fait remarquer Jacques Vendroux, les élections aux Etats-Unis, c'est un peu comme un multiplex sauf qu'on remplace le "but à Laval" par "vote à Milwaukee" et surtout, ça dure des lustres !

Pour se redonner un peu de boost à tous, auditeurs, journalistes, pour cette dernière ligne droite je vous propose d'écouter Paula White, la "conseillère spirituelle" de Donald Trump qui lui a dédié une prière intense la nuit dernière pour l'aider à remporter l’élection.

⚡VIDÉO - "Des anges sont délivrés et envoyés d’Afrique et d’Amérique du Sud au nom de Jésus..." Paula #White, conseillère spirituelle de Donald #Trump, demande à Dieu la réélection du président sortant dans une séquence devenue virale. pic.twitter.com/Rw5NklPrCy — Brèves de presse (@Brevesdepresse) November 6, 2020

"J'entends le son de l'abondance et de la pluie [...] Le Seigneur dit que c'est fait", affirme-t-elle dans sa prière qui a été largement détournée sur les réseaux sociaux. On préfère cette version remixée.

Le remix de la prière lancée cette nuit par Paula White la conseillère spirituelle de Trump pic.twitter.com/5l1ipFU693 — punkspirit (@realpunkspirit) November 5, 2020

Cette nouvelle version donne la pêche pour ce résultat imminent, mais alors imminent de chez imminent !