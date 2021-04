Une séance de méditation en plein conseil municipal pour calmer les esprits

Un buste de Marianne dans une salle de conseil municipal. Photo d'illustration. (PHILIPPE NEU / MAXPPP)

Un conseil municipal parfois peut parfois se résumer à un échange de joutes verbales. Une petite foire d’empoigne, pour rester polie. Sachez qu’en Haute-Garonne, à Castanet-Tolosan, c’est autre chose. On n'est pas au point de se passer une heure de musique relaxante tibétaine, mais pas loin. Il y a quelques jours, au tout début du conseil municipal, histoire de donner le meilleur de soi-même, Emilie Desmons-Costes, élue et spécialiste des soins de bien-être, a organisé une petite séance de méditation. Pendant deux minutes, tout le monde joue le jeu.

On peut entendre l’élue dire :"J'inspire, j'expire" et donner tout un tas de conseil à ses collègues assis sur leurs chaises. Après ce moment de grâce pour mettre tous les esprits en paix, le conseil municipal a repris. Alors est-ce que ça a fonctionné ? La suite est franchement cordiale et constructive, puisque la réunion a duré seulement 2h15 contre six heures la fois précédente, avec des échanges bien violents selon La Dépêche du midi. À méditer dans tous les sens du terme pour les autres municipalités.