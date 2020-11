Pour Noël en famille, une belle foire d'empoigne

Un sapin de Noël, le 7 décembre 2017. (JACQUES DEMARTHON / AFP)

En manque de repas de famille et d'embrouille avec ton oncle ? Cette chronique est pour toi. C'est pas nouveau, c'est un peu long le confinement... Moi perso je suis un peu en manque de repas de famille. Et j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. Selon un sondage Opinionway, un Français sur deux ne fêtera pas Noël en famille cette année. Si on nous autorise à le faire, cela devient donc un débat. Et ce n'est pas le seul débat du moment... En fait, il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder dans nos repas de famille ces derniers temps, on pourrait se faire une belle foire d'empoigne...

On a pas de repas mais on a des débats

Numéro 1 des tendances : ''Comment t'embrouiller avec ton oncle même sans repas de famille..." Alors vaccin ou pas vaccin contre le Covid ? Tu te ferais vacciner toi ? Tu voudrais que ce soit obligatoire ? Numéro 2 : l'incontournable PSG ou OM toujours en vogue. Voilà de quoi lancer un beau débat comme on les aime. Numéro 3 des tendances : il faut ouvrir les petits commerces ! Et enfin, l'incontournable débat sur le beaujolais nouveau. Alors, beaujolais ou pas beaujolais la semaine prochaine ? Toi tu dirais oui, juste pour vérifier si cette année il a le goût de la banane ou (toujours) pas... Parce que finalement boire du beaujolais la semaine prochaine tout seul chez soi dans le noir sans amis sans famille mais avec modération c'est un peu tout ce qui nous reste....