Petite liste des choses à ne surtout pas refaire en cas de reconfinement

La Tour Eiffel fermée pendant le premier confinement. Photo d'illustration. (NATHANAEL CHARBONNIER / ESP - REDA INTERNATIONALE)

Je suis venue en studio avec une petite liste ce matin. Ben oui, parce que ce soir a 20 heures, tous sur le canap, on remet ça :

C'est reparti mon Kiki. Ce soir, ça pourrait donc aller jusqu'au reconfinement national. Donc quitte à se confiner, autant innover. Nous aussi on est expert en la matière maintenant, On a grandi, on a appris et donc on ne va pas faire les mêmes erreurs qu'il y a quelques mois. Donc petite liste :

La ruée dans les rayons pâtes et papier-toilette, on oublie ! La dernière fois on a tous eu assez de papier toilette et on a tous pu se faire des "carbo" autant qu'on voulait, donc on a grandi la dessus on se canalise un peu. Qu'est ce qu'on va changer aussi ? Bien ça :

Même pas besoin de faire du sport à la maison parce qu'on n'a pas l'été derrière qui arrive, donc notre "summer body" on s'en fiche. Un plaid, une raclette, un téléfilm de Noël et on est bon.

La poterie et Marcel Proust c'est non !

Quoi d'autre. Les fausses bonnes idées comme la poterie, se remettre au piano ou lire Marcel Proust, ça aussi on oublie. Ça ne tiendra pas deux semaines

Qu'est ce qu'on zappe aussi ? Ah,les apéros vidéos ou on finit pompette tout seul chez soi. Ça aussi on a changé, on a grandi. Moi je vous préviens, je ne remets pas une perruque virtuelle sur ma tête à 1 heure du matin, même chose pour les réunions Zoom. Plus de pitié pour les gens qui ne coupent pas leur micro. Et puis définitivement, ça aussi on oublie :

Les parodies de chanson sur le confinement, on a déjà fait le tour donc là aussi, il va falloir trouver autre chose les gars...