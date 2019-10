On ne pouvait pas le rater. Une famille attendait "la fin des temps" depuis neuf ans dans une cave aux Pays-Bas

La ferme où a été retrouvée une famille qui vivait apparemment dans la cave à Ruinerworld (Pays-Bas), le 15 octobre 2019. (WILBERT BIJZITTER / ANP)

Imaginez des champs à perte de vue, des arbres et un crachin d'automne. Quelques animaux, un amas de matériaux, un potager, pas vraiment de voisins. Bref, une ferme comme on en connaît tous, isolée à la campagne.

À l'intérieur, dans la cave, la police néerlandaise vient de découvrir un homme et ses cinq enfants. Ils seraient reclus ici depuis près de neuf ans, coupés du monde, terrés. Le plus jeune a 18 ans et certains ne sont pas inscrits sur les registres de naissance, pas scolarisés, et ne savent même pas qu'il y'a une autre forme de vie sur Terre. Selon un média local, cette famille attendait chez elle la fin des temps. L'histoire, incroyable, fait la une aux Pays-Bas. Ces personnes étaient-elles retenues prisonnières ? La police ne donne pas plus d'informations. Dans les alentours, on ne connaît la famille, on ne l'a jamais vu.

L'ainé donne l'alerte dans un bar du coin

Si on connaît l'existence de ces personnes, c'est grâce à l'aîné. Il a 25 ans et lundi, après neuf ans sans voir la lumière du jour, il aurait réussi à s'enfuir, pour se retrouver au bistrot du coin. Il a les cheveux longs, une barbe sale et des vieux vêtements. Le patron du bar s'interroge : "Sa façon de parler était infantile. J'ai eu une conversation avec lui. Il a admis qu’il s’était enfui et qu’il avait besoin d’aide.”

Un homme de 58 ans, qui n'est pas le père de famille mais le locataire de la ferme, a été arrêté. L'homme à tout faire du coin, selon le voisinage. La famille est actuellement entendue et a été relogée.