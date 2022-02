On ne pouvait pas le rater. Un scandale au sein de l'Eglise en Arizona

Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray

Au lieu d'utiliser la formule rituelle "Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit", Andres Arango a dit "Nous vous baptisons". La formule est contraire aux règles de la Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican. Les baptêmes célébrés avec la mauvaise formule ont donc été annulés et les paroissiens devront repasser devant un prêtre.

C'est en fouillant dans le CV d'Andres Arango que l'on s'est rendu compte de l'ampleur du scandale. Le curé officiait depuis plus de 25 ans, en Californie, au Brésil, puis en Arizona. Avec ces questions : combien de baptêmes a-t-il célébrés ? Sa langue a-t-elle fourché dès le début de son ministère ? A-t-il commis son erreur uniquement en anglais ou également lorsqu'il s'exprimait en espagnol ?

Le prêtre s'est confondu en excuses dans un communiqué adressé à ses ouailles. Mais cela n'a pas suffi et Andres Arango a dû démissionner. Le diocèse de Phoenix a pris l'affaire très au sérieux au point de créer un site internet pour répondre aux angoisses des fidèles : comment savoir si j'ai été baptisé par le Père Andres ? Dois-je aller me confesser ? Est-ce que cela remet en cause mon mariage ? Notez qu'à cette dernière question la réponse est "peut-être"... Pas très rassurant.

Tout espoir n'est peut-être pas perdu : les fidèles, pas rancuniers, ont lancé une pétition pour réclamer le retour du Père Arango. En attendant, il est toujours possible de prendre rendez-vous pour un nouveau baptême sur le site internet du diocèse de Phoenix.