On ne pouvait pas le rater. Raclette-party à la cantine !

Une petite question : est-ce que quelqu'un a déjà fait sa première raclette de la saison ? Avouez qu'on a hâte de se retrouver de 20h à 23h dans un salon où il fait hyper chaud parce qu'il y en a un qui a eu la bonne idée de brancher la machine avant que les pommes de terre soient cuites, hâte que tout le monde critique l'organisation de l'assiette de l'autre, hâte d'avoir mal au ventre et de super mal dormir.



Mais la raclette est quand même un des plats préférés des Français, et ce dès le plus jeune âge. En Moselle, au Ban-Saint-Martin (près de Metz), des jeunes se sont dit "pourquoi pas en avoir carrément à la cantine ?" Et c'est devenu un vrai combat.

je viens de recevoir un mail du collège de nano qui commence par "ceci n'est pas un canular"

il semblerait que des élèves aient formé un collectif pour réclamer, à grand renfort d'affiches placardées dans l'établissement, de la raclette à la cantine pic.twitter.com/9UYTBz1CFC — minisushi (@minisushi) November 26, 2021

Quatre collégiennes ont carrément monté le collectif RERC (qui n'a rien à voir avec le train parisien toujours bloqué en retard ou en travaux) : l'acronyme signifie "Rire Et Raclette Chantant". Ce collectif a donc un seul objectif : faire une raclette-party à la cantine.

Pendant plusieurs semaines elles ont placardé leurs affiches dans le collège. Et à force de tractations, la direction a dit oui ! Il y aura donc un repas raclette à la cantine, avec des appareils prêtés par des parents d'élèves ou par des gens qui ont suivi ce combat sur les réseaux sociaux. Le repas aura lieu lundi 13 décembre, date de la journée mondiale de la raclette.