On ne pouvait pas le rater. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Et oui, lundi soir, le 10 janvier, j'ai regardé le 20 Heures. Oui, parce que tout le monde m'a dit "Ouais, t'as vu ce qu'ils ont fait au 20h de TF1 dimanche, c'était énorme, hyper émouvant, hyper bien pensé..."





Immense moment de télévision ce soir au 20h de @TF1 @TF1LeJT quand @Stromae répond à une question de @ACCoudray en chantant.

Magnifique plan séquence, du jamais vu en télé ! @ThThuillier pic.twitter.com/QRP84C0CVN — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) January 9, 2022

Stromae, génial. Du coup, moi, je me suis dit, ça va être comme ça toute la semaine. C'est la fête du 20h sur n'importe quelle chaîne, il va se passer quelque chose. J'ai donc allumé le 20 Heures de france 2 lundi soir.

Ecoles: Le nouveau protocole sanitaire pour les cas contacts dévoilé ce soir par Jean #Castex sur @France2tv #COVID19 pic.twitter.com/LWiB6ukvkB — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) January 10, 2022





Et évidemment, Jean Castex n'a pas chanté... Et là vous me dites que c'est la définition même du changement d'ambiance. Et je vous dis non, c'était aussi un très, très grand moment de télévision, ce 112e nouveau protocole pour empêcher les parents de péter un câble dans les files d'attente des pharmacies...

En plus, le Premier ministre promet de la simplification, alors je vous ai trouvé la phrase la plus simple du monde, prononcée aux alentours de 20h10 : "J'ai demandé aux autorités scientifiques la possibilité que nous avons donc décidé que je vous annonce en réalité de pouvoir recourir à trois autotests."



Alors là... C'est la phrase la plus compliquée de 2022 pour dire un truc simple, parce que, tout ça enchaîné, c'est quand même tres fort. Mais enfin, l'annonce la plus importante du Premier ministre n'était en fait pas vraiment sur l'école : "On sait bien que quand on est cas contact, on ne risque rien". Et alors là, vous voyez, j'avais raison... C'était vraiment un grand moment de télé hier soir.