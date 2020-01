On ne pouvait pas le rater. Pendant que la planète se réchauffe, nos corps se refroidissent

Un médecin prend la température d'un enfant. (SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F)

Il faut que tu saches ce matin que ton corps, mon corps, nos corps sont des petits mesquins. Pendant qu'on fait n'importe quoi et qu'à cause de nous la planète se réchauffe inéluctablement, nos corps eux, ont décidé de faire le chemin inverse. Ils se sont refroidis.

37°C, c'était avant...

Il y a plein de trucs que l'on prend pour acquis dans la vie, des choses dont on est sûrs et qui nous rassurent. Parmi elles : la température normale de notre corps est de 37°C. À 38°C, on a de la fièvre. C'est la base. Sauf que ça, c'était avant. Une nouvelle étude fixe la température normale de notre corps, qui serait de 36,6°C.

La référence de 37°C avait été fixée il y a près de 150 ans par un médecin allemand. Entre 36,7°C et 37,5°C selon les méthodes, c'était la température idéale nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme, là où nos cellules sont performantes. En dessous ou au-dessus, le petit thermostat dans notre cerveau entre en jeu, on transpire ou on frissonne pour réguler. Depuis, on avait laissé ça comme ça : 37°C. La nouvelle étude américaine et britannique qui nous dit que notre corps fonctionne à 36,6°C est basée sur des mesures, collectée sur plusieurs années depuis 1860.

Nos corps se sont refroidis pour plusieurs raisons

Parmi les explications, il y a notamment l'amélioration de nos conditions de vie : meilleure hygiène, moins de maladie, moins d'inflammations. Autre explication, le chauffage et la clim. Au fil du temps, on est beaucoup moins confrontés à des variations de la température extérieure et à celle de nos maisons.

La référence pour la fièvre reste pour l'instant bel et bien 38°C. Mais techniquement, si le thermomètre indique 37°C, c'est désormais une hausse de température et donc peut-être un début de fièvre.