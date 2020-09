On ne pouvait pas le rater. Papi et mamie font de la techno !

Un sénior joue du piano. Photo d'illustration. (GEORGES GOBET / AFP)

On oublie le Bingo et le Scrabble, enfin non, on n'oublie pas parce que c’est bien le Scrabble quand même, mais bref, tout ça pour dire que papi et mami sont désormais plus cool que toi puisqu’ils sont aux platines ! Soyez indulgents, c’est le début, c’est leur 4e cours et ça se passe dans l’Ephad "Les Jardins de Matisse", tout près de Rouen en Normandie. Tous les résidents ont droit à un atelier techno, ça s’appelle l’art-thérapie, ou l’art de rester dans le coup. C’est une façon de soigner sans médicament.

Le prof s’appelle Christian alias Dj Kaillo et tous les résidents ont entre 89 et 99 ans. Évidemment on est un peu loin de la grosse techno acid-house mais ce n'est pas mal quand même. En plus, ils sont tous au taquet, donc, ils vont vite progresser. Pour l’instant, ils sont en train d’apprendre le processeur de basse, la boite à rythmes.

L’objectif du prof Dj Kaillo, c’est de remixer La java bleue.

Je vous tiendrais au courant de l’avancée du projet. Les résidents avaient déjà fait l’atelier graff, il manque plus que les cours de smartphone et on est on bon, ils seront au point !