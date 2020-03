On ne pouvait pas le rater. Olivier Véran explique le coronavirus en mode "dessine moi un Covid-19"

Olivier Véran sur BFMTV, le 9 mars 2020. (CAPTURE D'ÉCRAN)

Le ministre de la Santé Olivier Véran fait un carton sur les réseaux sociaux pour sa gestion de la crise du coronavirus. Je sais qu'il n'a pas trop le temps de lire Twitter en ce moment, donc je me suis permis un petit résumé de ce qu'on dit de lui :

"Bravo Olivier t'es au top" pour un internaute. "Clair, pédagogue, rassurant... très bon ministre de la Santé", ou alors un bon vieux : "Je l'adore !" Mais d'où il vient, ce déclic ? Et bien il vient du passage du ministre sur BFMTV, Olivier Véran a décidé d'expliquer la stratégie du gouvernement pour lutter contre le coronavirus en mode Petit Prince. Ou en mode Mylène Farmer.

"L'objectif est de retarder le pic épidémique et de baisser le volume de malades"



Le schéma du ministre de la Santé pour expliquer la stratégie du gouvernement contre le coronavirus ⤵ pic.twitter.com/PmZDaYmMwg — BFMTV (@BFMTV) March 9, 2020

Technique à l'ancienne : un stylo bille Montblanc, une feuille deux courbes et c'est parti ! C'est clair précis efficace : amortir le pic, attendre la montée de l'immunité, pour éviter une épidemie violente. Tout ça avec un dessin : technique que vous, vous pouvez reproduire chez vous, ça marche avec à peu près tout. Vous pouvez mettre en corélation "bonne humeur et météo", ou "bonne humeur et plus de camembert dans le frigo"... Paf ! un dessin, ça marche.

Mais cette explication me rappelle quand même quelque chose. Le professeur suisse Didier Pittet expliquait ça lundi 9 mars à un journaliste de la RTS :

Le facteur temps, maintenant décisif contre le coronavirus (1). Tout se joue sur cette courbe, à aplatir le plus possible dans la durée pour freiner la surcharge médicale, attendre que l’immunité se développe, et espérer un vaccin à terme. Les explications de @DidierPittet pic.twitter.com/1RCrs260zf — Darius Rochebin (@DariusRochebin) March 9, 2020

Je ne sais pas qui s'est inspiré de qui ,mais l'essentiel, c'est qu'on est tout compris et que ce soit clair !