On ne pouvait pas le rater : le traumatisme des 20h du Premier ministre

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

Des vacances de la Toussaint pas confinés et l'esprit léger, ça se fête, et ça n’a pas échappé à Olivia Leray.

C'est l'info qu'on ne pouvait pas rater : ce matin on célèbre des retrouvailles. Des retrouvailles entre nous et Jean Castex, plus précisément nous, devant Jean Castex au 20h. Ça faisait un bail, et ça a transporté dans une faille spatiotemporelle, comme un réflexe d’aller applaudir au balcon, d’installer son bureau pour télétravailler, de laver ses boîtes de conserves, de se dire…. Ça reconfine.

Castex à la télé à 20h une veille de vacances, teasé par Gilles Bouleau : "Quelles mesures va prendre le gouvernement et pour combien de temps ?", ça fait peur, non ? On se serait cru un an en arrière, le 22 octobre 2020 quand le Premier ministre annonçait ça :

Mais finalement pas de couvre-feu ou de reconfinement pour les vacances de la Toussaint. Ah ? Attendez… Une dernière info glissée dans l’oreillette…

Selon Fabien Villedieu (Sud Rail), la grève à la SNCF aura lieu "tous les week-ends jusqu'au mois de janvier" pic.twitter.com/YaKfDkvXku — BFMTV (@BFMTV) October 21, 2021

La suite est à écouter avec Olivia Leray.