On ne pouvait pas le rater : le nouveau doyen des Français avait déjà été nommé doyen des Français en 2019

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

Il s'agit de Marcel Meys 112 ans, résidant dans le Rhône. Il est né le 12 juillet 1909 : pour vous donner un ordre d'idée, Marcel a donc 17 ans de plus que la reine Élisabeth II et 45 ans de plus que François Hollande.

Si vous avez le sentiment d'avoir déjà vu Marcel Meys, ou d'en avoir déjà entendu parler, c'est normal : déjà en 2019, il était présenté comme "le nouveau doyen des Français". Bon cette fois-ci, "c'est la bonne", comme on dit. On a donc le droit au traditionnel reportage chez lui avec la traditionnelle question sur le secret de longévité. Eh bien Marcel Meys répond qu'il n'en a pas. Comme ça au moins c'est réglé.



Puisqu'on n'a pas grand-chose à dire de plus, projetons-nous un peu et imaginons les reportages sur le doyens des Français dans 70 ans, avec nos influenceurs centenaires. Vraiment rien à voir avec les reportages sur le doyen des Français de 1955, par exemple.