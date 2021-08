On ne pouvait pas le rater. Le jour où l'actrice Hedy Lamarr inventa un système de codage des transmissions, à l'origine du GPS et du wifi

Hedy Lamarr, actrice et inventrice d'un système secret de codage des transmissions, à l'origine du GPS et du wi-fi. (CLARENCE SINCLAIR BULL / MOVIEPIX / GETTYIMAGES)

Le 11 août 1942, l'office des brevets américains enregistre, sous le n°2 292 387 une invention qui marque l'histoire scientifique, aujourd'hui encore. Le titre : système de communication secret, il y a trois pages de schéma honnêtement incompréhensibles pour un profane et cinq pages de descriptions techniques, à peine plus claires, mais d'où émerge l'idée : grâce à ce procédé, les nazis ne pourront pas brouiller les torpilles américaines.

Le brevet a depuis fait des petits et est à la base aujourd'hui des communications par téléphones portables, du positionnement des GPS, des liaisons militaires et du wifi. Le brevet porte deux noms, celui d'un compositeur et ex-inspecteur des munitions, George Antheil, et celui d'une actrice et ex-femme d'un marchand d'armes autrichien, Hedy Kiesler Markey. Hedy Lamarr, son nom de scène, est la plus belle femme du monde, dit Hollywood à cette époque-là.





La plus sulfureuse aussi, puisqu'elle fut la première actrice à tourner complètement nue et à jouer un orgasme à l'écran.Tellement fatale et tellement glamour, Hedy Lamarr, que l'US Navy, la marine américaine, lui rigole au nez quand elle présente son système de codage de transmission. Sous entendu : on ne peut pas avoir des seins et un cerveau. Hedy Lamarr sera finalement admise, en 2014, au National inventors hall of fame. Le Panthéon des découvreurs. Et son invention, selon de très sérieux calculs, aurait dû engendrer des bénéfices de l'ordre de 30 milliards de dollars. C'est moins que les patrons d'Amazon ou de Microsoft, certes, mais quand même...au lieu de quoi, Hedy Lamarr finira fauchée ou presque.



Et s'il ne fallait pas rater ce 11 aout 1942. Questions inventions, il ne faut jamais rater aucun mois d'août. Selon la United Investors Association et l'Académie des sciences appliquées américaines, c'est au cœur de l'été que sont enregistrés le plus de brevets.