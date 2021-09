On ne pouvait pas le rater : le grand retour du nez qui coule

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

Les maladies "traditionnelles" de l'automne et de l'hiver sont de retour, et ça n'a pas échappé à Olivia Leray.

Vous le sentez ce frisson qui monte qui nous frôle qui nous emporte sur son passage ? C'est le frisson des maladies saisonnières, et elles sont de retour contrairement à l'an dernier : les gastro-entérites, angines et rhumes.

Une explication à cela selon plusieurs docteurs : la reprise de l'activité festive, mais aussi un relâchement des gestes barrières. Pour Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris, c'est une bonne nouvelle. Il le dit sur LCI : "Cette compétition dans l'écosystème viral, cela s'appelle la vie."



Deux ou trois conseils pour aborder cette période :

- Bien dormir

- Une orange par jour

- Du sport 30 minutes par jour pour évacuer les toxines

- Ne pas faire son lit

- aérer encore et toujours



Et selon un docteur entendu chez nos confères de RMC : arrêtez de fumer et de boire, et oubliez le café. Cela promet un super automne mais au moins on n'aura pas de gastro !