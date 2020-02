On ne pouvait pas le rater. La Chandeleur ce n'est pas que les crêpes, c'est aussi le jour de la marmotte !

(CHRISTINA HORSTEN / DPA)

Le jour de la marmotte ("Groundhog Day" en anglais) est un événement célébré en Amérique du Nord le jour de la Chandeleur. Il s'agit de savoir si l'hiver touche bientôt à sa fin ou non. C'est une tradition Nord américaine : tous les 2 février aux États-Unis et au Canada, on se retrouve tous ensemble et on guette une marmotte qui sort de son terrier.

Le printemps sera bientôt là !

La légende raconte que si le soleil brille ce jour-là, la marmotte, effrayée par son ombre, retourne dans son terrier, dans ce cas l'hiver continue pendant au moins six semaines. S'il fait nuageux, la marmotte reste dehors et le printemps sera bientôt là.

Cette année, bonne nouvelle : Phil et Fred, les meilleurs ennemis, les Booba et Rhoff des pronostics de marmotte, sont tombés d'accord ! Phil, la marmotte la plus célèbre de l’État américain de Pennsylvanie, n'a pas vu son ombre en sortant de son terrier, ce qui signifie que l'hiver ne sera pas trop long cette année.