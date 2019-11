On ne pouvait pas le rater. La cantine en 2019, c'est poétique

Des plateaux de cantine. Photo d'illustration. (AURÉLIE LAGAIN / FRANCE-BLEU BREIZH IZEL / RADIO FRANCE)

La cantine, c'est le fameux steack-semelle frites, les grandes louches d'épinards dans l'assiette, c'est une seule et unique tranche d'emmental. C'est lever le plateau en l'air et le dernier va chercher la carafe d'eau, c'est du bruit quand quelqu'un casse un verre... À la cantine, on est souvent le pire de nous-mêmes, quelqu'un d'autre, on se transforme, on a faim et on est prêt à tout pour avoir la dernière tarte aux pommes. Et bien, faites le ménage, on change de disque. La cantine, c'est poétique...

À Quimper, le piano en libre-service au self

Un peu comme dans les gares, avant de prendre le train, un piano est en libre-service au collège public La Tourelle, nous apprend Le Télégramme.

Et ce piano a une histoire. C'est une ancienne élève, Laurence, qui a décidé de le donner. Il appartenait à sa mère, Laurence a déménagé et ne savait pas trop quoi en faire. La directrice lui suggère l'idée. Elle décide donc de faire vivre son piano à la cantoche. Depuis, tous les midis, c'est épinards et concerto.

Et ce n'est pas tout : dans ce collège de Quimper, il y a un piano à la cantine mais il y en a aussi, du piano, dans les couloirs. Un haut-parleur diffuse de la musique entre les bureaux de l'infirmière et de l'assistante sociale, jusque dans les toilettes. Un peu d'intimité sur Le boléro de Ravel...