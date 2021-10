On ne pouvait pas le rater : l'enfant et la calotte du pape François

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

C'est l'info qu'on ne pouvait pas rater : un petit garçon de 10 ans a assisté à l'audience générale du pape François, mercredi 20 octobre, au Vatican. Et il a sérieusement bousculé le cérémonial.

Les grandes personnes parlaient beaucoup, elles ne font que ça, parler... alors ce petit garçon, est monté sur l'estrade. C'est le pape qui l'intéressait. Il se plante devant lui et il lui serre la main, une fois, deux fois. Il se retourne vers la foule, il regarde : il est bien, là, il veut rester. On lui laisse donc une chaise et il s'assoit à la droite du pape. Mais il se relève, se remet en face du pape, lui tient encore la main. Lui, ce qu'il veut, c'est le petit chapeau blanc sur la tête du pape. Il le touche donc ce petit chapeau, tout le monde s'étonne, mais il continue, il s'accroche. Alors le pape craque. Et la suite est à écouter avec Olivia Leray.