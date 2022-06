On ne pouvait pas le rater. Jubilé de platine d'Elizabeth II, le best of télévisé du premier jour

Quelle journée mes amis, quelle journée ! Toutes les rédactions mobilisées pour faire vivre ces 70 ans de règne, avec d'abord tout un tas de sujet pour tenir jusqu'au début des festivités. Cela a commencé très tôt à Télématin, sur France 2, quand on a entendu : "Le corgi c'est plutôt un petit chien-chien à sa mémère, ou il est foufou ?"



Pas de jaloux : j'ai enchaîné sur TF1. Là, c'était le plus beau jour de la vie de Denis Brogniart. Il en avait ras la casquette de Koh-Lanta, on lui a dit "Tu sors, tu vas sur le terrain". Il était tout heureux, il a mis son chapeau de lord et on l'a vu avec : un corgi, encore, un crieur de rue, et des faux Beatles, entre autres. TF1 qui nous a également offert l'enchaînement de sujets le plus fou de ces dix dernières années, vous l'entendrez !