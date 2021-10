On ne pouvait pas le rater : Jean Castex rencontre le pape au Vatican, et il ne vient pas les mains vides !

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

C'est l’info qu’on ne pouvait pas rater : Jean Castex est reçu lundi 18 octobre par le pape François au Vatican. Une visite pour célébrer le centenaire de la reprise des relations entre la France et le Saint-Siège.

La tradition lors des visites officielles, qu'on soit président ou Premier ministre, c'est d'offrir un ou des cadeaux. Jean Castex est venu avec Gérald Darmanin, c'est déjà un super cadeau pour le pape de le rencontrer, mais il est aussi venu avec ... le maillot de Messi et non pas du messi, puisque le pape est fan de foot et Argentin. C'est surtout original puisque les cadeaux de la France, des présidents, des Premiers ministres au Pape ces dernières années ça se résume assez facilement à des livres, des livres, des livres.

Emmanuel Macron par exemple a offert au pape une édition ancienne en italien du "Journal d’un curé de campagne" (que le pape avait déjà lu par ailleurs). François Hollande a lui offert une biographie de Saint François d’Assise et de la porcelaine. Nicolas Sarkozy, lors de sa rencontre avec Benoit XVI en 2010, lui a offert trois livres et parmi ces trois livres il y avait son livre à lui "Entretien de Nicolas Sarkozy avec un dominicain et un philosophe". Et la suite est à écouter dans cette chronique...