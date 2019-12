On ne pouvait pas le rater. Greta Thunberg, meilleur atout drague de 2019

Greta Thunberg, militante écologiste suédoise. (FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

C'est de saison, nous sommes le lundi 30 décembre, tu es tranquille dans ton canapé, dans ton lit, peut-être, je te le souhaite, avec ton café, dans ta voiture ou à ton bureau et nous on t'abreuve, on te nourrit, on te noie de sujets bilan année 2019. Du coup j'ai décidé... de faire pareil. Comme chaque année, Neg Marrons a raison : "Le temps passe passe passe et beaucoup de chose ont changé". Mais s'il faut encore le prouver ce matin, quoi de mieux que les applications de rencontre pour faire un bilan de l'année 2019.

Parce que oui, on prend aussi la température de la France sur Tinder. Ça va vous intéresser, notamment si vous avez des ados. En 2019 pour "pécho" sur Tinder, on ne parle plus trop de football, on parle de Greta Thunberg. Selon l'application Tinder, en 2019 la majorité des 18/25 ans ont préféré les mots “bio”, et le mot “changement” pour se présenter. Pourtant le mot "foot" avait la cote l'an dernier. "Environnement” a même été cité 32 fois plus que les références au sport. La personnalité la plus plébiscitée dans les descriptions c'est donc Greta Thunberg. Par exemple, je m'appelle Olivia, j'ai 26 ans et j'adore Greta Thunberg (c'est un exemple évidemment), je ne drague pas comme ça mais c'est avec ce genre de profil qu'on avait le plus de chance d'intéresser les autres cette année. Juste derrière on retrouve des références comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Dans le monde entier, sur Tinder toujours, on ne parle plus de voyage et d'avion pour décrire ses passions mais de causes et d'engagement, alors qu'avant la mode était de s'afficher en photo au quatre coins du monde de dos, évidemment, parce que c'est plus stylé.