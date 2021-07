Les coulisses des JO. Les couacs des précédentes cérémonies d’ouverture

Les anneaux olympiques devant le stade où se déroule la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo (Japon). Photo d'illustration. (AFP)

En 2016, les Jeux olympiques avaient lieu à Rio au Brésil et la cérémonie se déroulait au Maracana le stade mythique, seulement ce sont les pompiers qui sont venus en urgence avec leur grosse pince coupante parce que les clés de la grille du stade avaient disparu. Une fois le problème réglé, la cérémonie a pu débuter mais quand vient le moment de déclarer les jeux ouverts, le président brésilien par intérim de l’époque Michel Temer se fait huer par le public.

En 2014, aux jeux de Sotchi, un problème d'anneau

En 2014, les Jeux olympiques d'hiver se déroulaient à Sotchi en Russie. La cérémonie d'ouverture débutait avec un gros bug dans l'un des tableaux du spectacle : le 5e anneau : le rouge habituellement celui du continent américain – comme par hasard – ne s’ouvre pas. Du coup, les producteurs rusent et truquent en changeant pendant le direct l’image de l’anneau cassé par l’image de l’anneau qui fonctionnait bien pendant la répétition. Sinon on a pu aussi entendre des ronflements en tribune officielle. C’est le Premier ministre russe Dimitri Medvedev qui pique du nez et qui s’endort pendant la cérémonie. Il faut dire que ça dure longtemps aussi : trois heures de spectacle pour ces JO en 2014.

En 2008, aux jeux de Pékin, un mauvais play-back



En 2008, la cérémonie d'ouverture des jeux de Pékin en Chine. Là, c’est encore plus gratiné puisqu'on découvre que la petite fille chinoise qui chante "L’Ode à la Patrie" pendant la cérémonie, chante en play-back. En fait, la véritable chanteuse n'était pas assez belle au goût des organisateurs. Du coup, ils en ont mis une plus jolie mais qui chantait moins bien. Pour finir ces mêmes organisateurs ont aussi avoué qu’ils avaient diffusé des images pré montées de feux d’artifice.