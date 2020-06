Le volcan le plus actif d'Islande se réveille, ça va être la fête de la prononciation

Cela fait plusieurs jours que les volcanologues enregistrent une importante activité sismique en Islande. Le volcan Grímsvötn, situé dans la région méridionale, est en train de se réveiller. Il se prépare pour sa prochaine éruption. On n'avait plus de nouvelles de lui depuis 2011 où son réveil avait annulé près de 1 000 vols.

A research team from IMO measured an increase in volcanic gasses coming from Grímsvötn #volcano. Water surface of the subglacial lake within the caldera is high and a #jokulhlaup could occur in weeks/months which can trigger an eruption. #eurovolc #Iceland #volcanology pic.twitter.com/EzZ9Syo44a