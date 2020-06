La plus grande chasse aux trésors de la planète est terminée

Des pièces d'or. Photo d'illustration. (GRETEL ENSIGNIA / MAXPPP)

Après dix ans de chasse, un coffre à près de deux millions de dollars a été trouvé aux États-Unis. C’est une histoire qui parle à toutes les facettes cachées au fond de nous, toi, le pragmatique, le joueur, l’enfant, l’obsessionnel, le rêveur, toi l’aventurier.

Imaginez, un trésor. Un coffre avec à l'intérieur des centaines de pièces d'or, des pierres précieuses, des émeraudes, des bijoux. Au total : près de deux millions de dollars. Imaginez maintenant ce coffre caché par un milliardaire, malade d'un cancer puis guéri, qui voulait donner aux gens une raison de bouger de leur canapé, une raison de se battre. Ce milliardaire s’appelle Forrest Fenn et ce coffre, il l'a caché il y a dix ans quelque part, au beau milieu de la chaîne de montagnes des Rocheuses aux États-Unis.

Résoudre une énigme

Nous sommes en 2010. Ces montagnes sont gigantesques, des milliers de kilomètres. Dans un livre, il publie un poème, 24 vers avec des indices : il faut chercher à 1 500 m d'altitude. Pas plus. Pas mieux. Pendant dix ans, les chercheurs d’or vont se perdre, parfois mourir aussi. Plus qu'une quête, c'est une obsession pour les Américains. La police s'agace et demande au milliardaire de venir chercher son coffre. Lui, il s'amuse, lui, il réplique avec cette phrase : "Si quelqu'un se noie dans la piscine, nous ne devrions pas vider la piscine. Mais lui apprendre à nager". Finalement, il y a quelques jours, quelqu'un a appris à nager. Comme par magie. La chasse au trésor est finie. Quelqu'un a trouvé le coffre.

L’aventurier a envoyé une photo au milliardaire

On n'en sait pas plus. il ne veut pas donner son identité. Mais c'est finalement notre histoire à tous, on est tous en quête d’un trésor, d’aventures. C’est pour ça qu’on continue parce que c’est comme ça qu’on tient le coup, c’est comme ça que ça vaut le coup.