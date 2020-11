La boite à souvenirs spéciale ''Donald Trump''

Donald Trump, le 2 novembre 2020, à Fayetteville, en Caroline du Nord. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

C'est donc aujourd'hui, date officielle de l'élection présidentielle américaine que Donald Trump remet son titre en jeu. C'est donc l'occasion de se remémorer de bons souvenirs. Tout a commencé le 16 juin 2015, jour où Donald Trump a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle. A l'époque, on ne le connaissait pas trop : souvenez-vous, on le présentait comme un célèbre promoteur immobilier...

La suite tout le monde la connaît : le 8 novembre 2016, Donald Trump est officiellement élu président des Etats-Unis. Et depuis, nous avons bien appris à le connaître. L'oncle du repas de famille de Noël, qui a des idées chelou comme acheter le Groenland et qui danse sur YMCA C'est un peu devenu l'oncle du repas de famille de Noël, qui a des idées chelou comme acheter le Groenland ou qui danse sur YMCA, la chanson officielle de ses meetings.

Entre le 16 juin 2015, annonce de sa première candidature et maintenant, il s'en est passé des choses. Et le bilan, c'est que selon un sondage franceinfo, plus de huit Français sur dix ont une mauvaise opinion du président américain. On le juge dangereux, incompétent, antipathique... On vérifie ça dans cette chronique !